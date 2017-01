Oude bekenden schieten Congo naar groepswinst, ook Marokko door

D.R. Congo heeft de groepsfase op de Afrika Cup als leider afgesloten. In groep C klopte het dinsdag Togo met 1-3. Met Junior Kabananga en Paul-José Mpoku stonde er twee oude bekenden van onze vaderlandse competitie aan het kanon. In de andere wedstrijd haalde Marokko het met het kleinste verschil van titelverdediger Ivoorkust, dat zo vroegtijdig is uitgeschakeld.

Togo 1-3 D.R. Congo

Congo was al zo goed als zeker voor de volgende ronde, maar nam het zekere voor het onzekere. Tegen Togo, dat nog maar een punt telde, kon het alweer rekenen op Junior Kabananga. De spits van FC Astana, in het verleden actief in ons land bij onder meer Cercle Brugge, schoot zijn land na een halfuur op voorsprong met zijn derde van het toernooi.

Kort na de pauze verdubbelde Mubele de voorsprong na zwak verdedigen bij Togo. Twintig minuten voor tijd leek het nog even spannend te worden, na de aansluitingstreffer van Laba. Het was invaller Paul-José Mpoku, die Neeskens Kebano was komen vervangen, die de wedstrijd besliste met een heerlijke vrije trap. Het waren de eerste minuten op dit toernooi voor de ex-speler van Standard. Door de zege is Congo groepswinnaar met zeven punten, één meer dan Marokko.

Bij Togo stonden Dakonam Djene (STVV), Matthieu Dossevi (Standard) en Serge Gakpé (ex-Standard) in de basis. Aan de overkant mocht Chancel Mbemba (ex-Anderlecht) starten. Jordan Botaka (ex-Club Brugge) en Jeremy Bokila (ex-Zulte Waregem) mochten invallen en maakten, net als Mpoku, hun eerste minuten op deze Africa Cup.

Ivoorkust zal zichzelf niet opvolgen als winnaar van de Afrika Cup. De titelverdediger speelde eerder al twee keer gelijk en moest winnen om Marokko nog te passeren in de stand. Dat gebeurde niet. Alioui besliste iets na het uur de wedstrijd met het enige doelpunt van de wedstrijd. Hij verschalkte de doelman van Ivoorkust met een mooie lob. Nabil Dirar (ex-Club Brugge en Westerlo) en Mbark Boussoufa (ex-Gent en Anderlecht) stonden bij Marokko in de basis.

