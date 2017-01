Amerikaanse in halve finale Australian Open supportert voor Zulte Waregem

Venus Williams, de oudste der twee tennissende zussen, speelt donderdag op de Australian Open de halve finale tegen haar landgenote Coco Vandeweghe, die verrassend Garbine Muguruza uitschakelde. Vreemd, denkt u wellicht, een Amerikaanse met zo’n naam. Wel, da’s geen toeval, want Coco heeft Vlaamse familiebanden, meer bepaald met Zulte.

“Mijn overgrootvader was inderdaad een Belg”, zegt Coco. “Hij verhuisde naar Canada tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ik heb nog familie in Zulte. Het is spijtig dat het WTA-tornooi van Brussel niet meer bestaat, want dat was voor mij een ideale gelegenheid om hen te bezoeken. Ik weet ook dat ze daar een goede voetbalploeg hebben (Zulte Waregem, nvdr.), maar ik kan het niet altijd volgen. En jammer genoeg spreek ik geen Nederlands.”

Vandeweghe staat op haar 25ste voor de eerste keer in de halve finales van een grandslamtoernooi. Op de Australian Open zette de nummer 35 van de wereld de voorbije dagen achtereenvolgens titelhouder Angelique Kerber (WTA 1) en Garbine Muguruza (WTA 7) opzij. Donderdag wacht Venus Williams (WTA 17) in een Amerikaans onderonsje met een klein Belgisch tintje. "Dit is ongelofelijk", zegt de New Yorkse. "Het is een droom om tegen Venus te spelen. Ik volgde haar terwijl ik opgroeide. Ze is een ongelofelijke speelster. Tegen haar kunnen aantreden in de halve finale van een grandslam, dat is te gek voor woorden. Het wordt een hele uitdaging. Maar een uitdaging schrikt mij niet af."