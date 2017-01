Genk, Zulte Waregem en Charleroi winnen en doen goede zaak voor Play-Off 1

KV Oostende heeft verrassend in eigen huis verloren van Charleroi (1-2) op speeldag 23 van de Jupiler Pro League. Racing Genk nam makkelijk de maat van het geplaagde KV Kortrijk (3-0) en staat nu al op één punt van de top zes. Zulte Waregem ten slotte had aan een buitenspeldoelpunt van Mbaye Leye genoeg om Excelsior Moeskroen te kloppen en weer samen met Club Brugge op kop te komen.

Genk dichter bij Play-Off 1 na nieuwe zege

Racing Genk kon de thuismatch tegen KV Kortrijk maar beter winnen wilde het uitzicht blijven houden op Play-Off 1. Leon Bailey zat niet in de kern bij de Limburgers wegens transferbeslommeringen en moest voor straf zelfs met de beloften trainen. Dat betekende dat Siebe Schrijvers zijn eerste basisplaats te pakken had sinds zijn terugkeer naar de Cristal Arena. Bij de Kortrijkzanen gooide coach Van Lancker zijn ploeg door elkaar. Geen spoor van Stijn De Smet, Pavlovic, Chevalier en Kaminski startten op de bank.

De Griekse doelman Michalis Sifakis mocht zo starten bij KV Kortrijk, maar het duurde niet lang vooraleer Van Lancker daar spijt van kreeg. De goalie schatte een afstandsschot van Timothy Castagne verkeerd in en Siebe Schrijvers knalde de rebound kurkdroog tegen de netten.

Een dol begin, dat enkele minuten later al helemaal geneutraliseerd werd door een blessure bij Genk-doelman Marco Bizot, die bij een uittrap in het gras bleef steken en afgevoerd moest worden. De 19-jarige doelman Nordin Jackers mocht zo zijn competitiedebuut vieren. Hij kreeg enkel de wanhoopspogingen van Idriss Saadi en Elohim Rolland om zijn handschoenen te verwarmen.

Genk domineerde zonder te flitsen en maakte op slag van rust ook de 2-0 na alweer een goede actie van de prima spelende Castagne. Die schilderde de bal perfect op het hoofd van Aly Samatta, de Tanzaniaan buffelde keihard zijn tweede kopbalgoal in evenveel matchen in doel. In de tweede helft liep Racing Genk op zijn dooie gemakje nog wat verder uit. Alejandro Pozuelo kreeg de bal aangespeeld in de zestien en plaatste de bal heel knap via de verste paal in doel. In het slot ontsnapte Kortrijk nog aan meer averij toen Omar Colley een hoekschop op de paal kopte, al hield het doelhout Hervé Kage in de laatste minuut ook nog van een eerredder.

Genk leunt dankzij de zes op zes in het nieuwe jaar wel heel dicht tegen de top zes aan. Het staat nu op één puntje van AA Gent en KV Mechelen. KV Kortrijk blijft achter met een ontstellende 0 op 24 (!). De vraag is hoe lang het West-Vlaamse bestuur het nog aankijkt met het duo Van Lancker-Belhocine.

Oostende de mist in tegen vertimmerd Charleroi

In een bijzonder mistige Versluys Arena moest KV Oostende zijn revelatie voorin Landry Dimata missen door een blessure. De bezoekers uit Charleroi hadden echter heel wat meer problemen in een wedstrijd die uitermate belangrijk was voor Play-Off 1: zij moesten hun geschorste controleur Damien Marcq missen én hadden de Waalse fans ook nog eens besloten de verplaatsing te boycotten. Genoeg reden voor Felice Mazzu om met een driemansdefensie te starten en zijn ploeg helemaal door elkaar te gooien.

Verrassend genoeg nam Stergos Marinos zo op rechts de plek in van Clinton Mata, en zo mogelijk nog meer verrassend was het dat die ingreep al na twee minuten een doelpunt opleverde. Christian Benavente liet een lage voorzet van de Griek slim door de benen lopen, Hamdi Harbaoui schoof de bal precies in het hoekje.

De verrassende elf van de Zebra’s bleven gevat counteren tegen een weinig doortastende thuisploeg. Op het halfuur leverde dat de 0-2 op na alweer een knappe rush van... Marinos, die Zarko Tomasevic ontweek en de bal op een schoteltje aanbood aan Benavente, die maar binnen te duwen had.

Gelukkig voor de thuisploeg achtte Michiel Jonckheere toen zijn moment gekomen. De middenvelder trapte een bal vanuit stand vanop zo’n twintig meter heerlijk in het kruis. De Kustboys herleefden en kwamen op slag van rust bijna nog gelijk. Fernando Canesin bediende Goh Bi Cyriac, maar Nicolas Penneteau ging goed plat. Ook na rust bleef de thuisploeg het echter ontiegelijk moeilijk hebben om aan echte kansen te komen. Cyriac en Kévin Vandendriessche claimden allebei vergeefs een penalty en Jonckheere kon nog eens aanleggen, maar besloot dit keer pal op Penneteau. De gelijkmaker hing in de lucht, maar verdwaalde ergens in de mist.

Charleroi doet zo een uitstekende zaak. Het springt over AA Gent en KV Mechelen naar de vijfde plek in het klassement en komt tot op amper twee puntjes van KV Oostende, dat ook de Buffalo’s en de Mechelaars morgen nog korter kan zien komen.

Zulte Waregem weer gedeeld op kop dankzij buitenspeldoelpunt

Net zoals in Oostende hadden ze in Waregem aardig wat last van de mist. Het was tot net voor de aftrap zelfs koffiedik kijken of de wedstrijd wel zou kunnen doorgaan, maar ref Jan Boterberg gaf toch groen licht. Heel veel hoogtepunten zou de wedstrijd in eerste instantie echter niet tellen. Pas halverwege de eerste helft was er wat opwinding te beleven... toen de thuisploeg een ander tenuetje aantrok om het kleurverschil tussen beide teams nog wat duidelijker te maken in de dichte mist.

Dat andere tenuetje maakte echter maar weinig uit voor Moeskroen-speler Dimitri Mohamed, die Mbaye Leye ondanks alles met een slechte terugspeelpass toch nog op weg zette naar doelman Matej Delac. De Senegalees stiftte het leer echter over. Na de koffie was er meer te beleven met meteen een doelpunt van Essevee. Brian Hamalainen gaf de bal voor en via het hoofd van Sander Coopman kon Leye dan toch tot scoren komen, al hing er wel een stevige buitenspelgeur aan het doelpunt. Even later was de spits van Zulte Waregem dicht bij de 2-0 toen Mohamed onder de bal door ging op een voorzet van Onur Kaya. Hij besloot echter nipt naast.

Zulte Waregem is dankzij de zege weer coleider met Club Brugge, dat wel woensdag nog in actie komt én een match meer gewonnen heeft. Moeskroen blijft de rode lantaarn.