CLUBNIEUWS. Langil misschien vanavond al tegen Club, blessurezorgen voor blauw-zwart

Beveren-Waas - Club Brugge neemt het vanavond op tegen Waasland-Beveren, al zal het dat wel zonder verdediger Benoît Poulain moeten doen. Ook Tomas Pina zit niet in de kern. De middenvelder kampt met een spierscheurtje. Bij Waasland-Beveren hopen ze dan weer dat ze Steeven Langil nog speelgerechtigd zullen krijgen voor de match.

CLUB BRUGGE

Geen Benoît Poulain tegen Waasland-Beveren vanavond. De verdediger van Club Brugge is onvoldoende hersteld van de kniestoot die hij kreeg tegen Standard. Jelle Vossen – zondag ook vervroegd vervangen– behoort wel tot de ruime selectie. Claudemir is terug na een achillespeesblessure. Tomas Pina behoort net als tegen Standard niet tot de kern. Hij heeft een spierscheurtje. De middenvelder werd in Spanje aan een (tijdelijk) vertrek naar Malaga gelinkt, al is een wintertransfer weinig waarschijnlijk. (gma)

WAASLAND-BEVEREN

Waasland-Beveren stelt alles in het werk om Steeven Langil, die voor een halfjaar gehuurd wordt van Legia Warschau, alsnog speelgerechtigd te krijgen voor de competitiewedstrijd van vanavond tegen Club Brugge. De dribbelvaardige flankaanvaller trainde gisteren voor het eerst mee en zit alvast in de selectie.

LOKEREN

Lokeren kan vanavond in de Oost-Vlaamse derby tegen AA Gent eindelijk een beroep doen op Gary Martin. De Engelse aanwinst is sinds maandagavond speelgerechtigd en zit ook in de selectie. De Sutter is opnieuw fit en wordt in de basis verwacht. Skulason (kuit) en Mingiedi (hamstrings) zijn niet geselecteerd. Net als Ansah en Patosi, die afgelopen maandag meespeelden in de gewonnen beloftenwedstrijd tegen Anderlecht. De Zuid-Afrikaanse flankaanvaller was toen trouwens goed voor een doelpunt en twee assists.(whb)

KV MECHELEN

Ook tegen STVV moet KV Mechelen het nog stellen zonder zijn drie meest ervaren spelers Matthys (knie), De Witte en Chen (griep). De Witte speelde maandag een uur mee met de beloften en scoorde vanop de stip het winnende doelpunt, maar wordt vanavond uit voorzorg nog uit de kern gelaten. Zaterdag is de aanvoerder er normaal gezien wel opnieuw bij tegen Racing Genk. Ook Chen en Matthys worden dan opnieuw in de kern verwacht. Het trio pikt morgen aan op training.(thst)

WESTERLO

Nog geen Marko Nikolic in de kern tegen Anderlecht. De Zweedse aanwinst is nog niet speelgerechtigd. Maxime Annys (kuit) is nog niet volledig hersteld, Benji De Ceulaer (schouder) zet zijn revalidatie verder op de club en Junior Oto'o is onvoldoende fit om in aanmerking te komen voor een selectie. Daan Heymans valt naast de kern.

Khaleem Hyland speelt normaal gezien zijn vijftigste wedstrijd voor Westerlo. (sks)