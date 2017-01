Van Aert wil niet meedoen aan “spelletjes Van der Poel en Pauwels”

Het twittergedrag van Kevin Pauwels en Mathieu van der Poel is ook het kamp Van Aert niet ontgaan. “Maar wat willen ze eigenlijk bereiken?”, vragen ze zich daar af.

Twee tweets met een foto van het formulier dat ze hadden ontvangen na een dopingcontrole. Het gooide een bommetje in het kleine veldritwereldje, net enkele dagen voor het WK in Luxemburg. “Wie volgt?”, smeet Adrie van der Poel er op Twitter nog achteraan.

De vraag was duidelijk aan Wout van Aert gericht. Die was vorige week out met knieproblemen en heeft – denkt de concurrentie – mogelijk een uitzondering gekregen (een zogenaamde TUE) om bepaalde medicatie te nemen. En dat zou dan vermeld staan op dat bewuste dopingformulier.

“Het verhaal is simpel”, zegt Nick Nuyens van de ploeg-Van Aert. “Wout kampte met een probleem en heeft daarvoor een gerenommeerde arts (Toon Claes, nvdr.) opgezocht, iemand die zijn reputatie niet op het spel zal zetten. Die arts heeft een behandeling voorgeschreven. Een zogenaamde TUE is er niet.”

Van der Poel en Pauwels ontvingen het gepubliceerde document na een ‘controle buiten competitie’. Nuyens: “Bij mijn weten heeft Wout de voorbije dagen geen enkele controle buiten competitie ondergaan. Ik vraag mij wel af wat Mathieu en Kevin hiermee willen bereiken. Is dit de manier om Wout te destabiliseren?”