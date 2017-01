Roef over Anderlecht: “Dachten ze misschien dat ik Courtois was?”

Anderlecht wil dat Davy Roef (22) in Spanje meer haar op zijn tanden krijgt. Nadat de jonge keeper gisteren zijn huurcontract bij Deportivo La Coruña tekende, voegde hij meteen de daad bij het woord. Roef blikte voor het eerst terug op zijn verwijdering naar de bank bij RSCA en zei eerlijk zijn mening. De voorbode van een geslaagde uitleenbeurt?

“Kijk, ik benadruk dat ik geen problemen heb met de technische staf van Anderlecht”, verklapt Roef ons. “Ik bedank hen zelfs voor de kans, maar wat hadden ze verwacht? Dat ik direct zoals Thibaut Courtois zou presteren in mijn eerste seizoen en meteen de titel zou opleveren? Akkoord, ik vond mijn eerste vier maanden bij Anderlecht ook niet top, maar zeker ook niet slecht. Er waren wel wat foutjes, maar goed... Dat maakt toch deel uit van het leven van een profvoetballer.”

Roef praat er voor het eerst over omdat hij rust vond. Maar nadat hij tegen Qabala zijn plaats moest afstaan aan Frank Boeckx, had hij het mentaal wel enkele weken erg lastig. “Het was moeilijk, ja. Weiler gaf me ook niet zoveel uitleg. Hij zei alleen dat dit deel uitmaakte van mijn leerproces als keeper. Nu, als een coach niet tevreden is over een speler heeft hij het recht om die jongen op de bank te zetten.”