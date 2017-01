Advocaat AA Gent pleitte Vanhaezebrouck vrij met uithaal naar Preud’homme en Dury

AA Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck ontloopt een effectieve schorsing en zit zondag dus op de bank tegen Club Brugge. De topper zal alvast gekruid zijn, want de Buffalo’s gebruikten beelden van Michel Preud’homme – en ook Francky Dury – om hun pleidooi te versterken, om aan te tonen dat die andere coaches veel feller bij de arbitrage protesteren.

De bewuste match, AA Gent versus Anderlecht (2-3), dateert al van 22 december. Vanhaezebrouck moest gisteren op het matje komen voor zijn reactie na de rode kaart voor Esiti en het “aanhoudende protest”, waarvoor hij naar de tribune werd gestuurd.

De bondsprocureur vroeg één week schorsing, traditioneel verwijzend naar “de voorbeeldfunctie”. Maar Gent-advocaat Sébastien Ronse haalde alles uit de kast om een straf te vermijden. Zonder Vanhaezebrouck de topper tegen Club Brugge aanvatten, was geen optie. En dus werd er vooral met de vinger naar anderen gewezen. “We mogen niet vergeten dat de aanleiding voor deze controverse een manifeste blunder van de scheidsrechter (Erik Lambrechts, nvdr.) was”, zei Ronse. “De trainer heeft gereageerd, maar niet op een buitensporige manier.”

Foto: BELGA

Waarna hij de door Gent aangebrachte beelden toonde – beelden van collega-trainers die het nog bonter maakten. Ongezien, zeker omdat één van die trainers, Michel Preud’homme, zondag de tegenstander is.

Geen voorbeelddossier

“U ziet hier meneer Preud’homme (in de match van 14 oktober op Charleroi, nvdr.). Dit soort gestes (onder meer een wegwerpgebaar met zijn hand tegen zijn andere arm, nvdr.) heeft meneer Vanhaezebrouck nooit tentoongespreid en heeft niets met het voetbal te maken. Het is een reactie op de man, van alle smaak ontdaan”, aldus Ronse. “En hier een voorbeeldje van afgelopen weekend: u ziet meneer Dury (tegen KV Kortrijk, nvdr.), die bijna in het oor van de vierde scheidsrechter gaat bijten en hem met grote gestes en fysieke belaging duidelijk maakt dat hij het oneens is met een niet-toegekende strafschop.”

“Dan waren de gedragingen van meneer Vanhaezebrouck minder verregaand. Creëer een gedragscode voor trainers, maar laat ons hier geen voorbeelddossier van maken, waarin meneer Vanhaezebrouck het slachtoffer is en de rest ontsnapt.”