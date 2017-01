Boonen maakt indruk bij eerste zege afscheidsseizoen: “Hoogste piekvermogen in tien jaar getrapt”

Tom Boonen heeft zijn eerste sprint van 2017 meteen gewonnen. In de tweede etappe van de Vuelta a San Juan draaiden hij en ploegmaat Fernando Gaviria de rollen om: de Colombiaan trok de sprint aan, Boonen hield op de lijn net Elia Viviani af. “Ik had gelijk”, zegt Boonen. “Mijn conditie gaat de goede kant op.”

De Ronde van San Juan is zeker de Tour de France niet, maar de sprint in aankomstplaats Ciudad De San Juan was net zo goed razendsnel. Quick-Step Floors gooide alle pk’s in de strijd met het treintje Richeze – Gaviria – Boonen. “Het was chaotisch”, aldus Boonen. “Zoals alles hier chaotisch is. (lacht) De boog van de laatste kilometer stond niet over de weg, maar gewoon dwars ernaast. Het was een beetje gokken. Is het hier nu of niet? Gelukkig hadden we de aankomst verkend op training. We hebben alle drie een heel goede sprint gereden, ik trapte misschien wel het hoogste piekvermogen in de voorbije tien jaar.”

Foto: Photo News

Boonen hield op de lijn net Olympisch kampioen Elia Viviani af, ook wel door licht de ‘de deur dicht te doen’. Viviani aanvaardde als ‘part of the game’: “In zijn plaats had ik hetzelfde gedaan.” Boonen was zichtbaar uitgelaten met zijn eerste zege van het seizoen, een nieuwe sprintoverwinning nadat hij eind vorig jaar ook al de RideLondenClassic en de Brussels Cycling Classic won. Hij viel verzorger Yankee Germano om de hals, deelde vanop de fiets high fives uit aan de mensenmassa in de straat. “Plezant om zo vroeg in het seizoen al te winnen”, aldus Boonen. “Ik wilde zelf sprinten vandaag en dan moet je het ook afmaken. Het toont dat ik gelijk had over mijn conditie en dat het de goede kant uitgaat.”

Argentijnen zijn wild van Boonen

De persconferentie met Boonen werd gekaapt door de Argentijnse journalisten, die vooral wilden weten wat hij vindt van de regio San Juan. Boonen toonde steeds opnieuw dat hij klaar is om na zijn carrière in een rol van PR-man te stappen: “Ik ben echt verbaasd hoeveel de mensen hier afweten van wielrennen”, zo vertelde hij. “Niet alleen over de grote namen, maar over alle renners in het peloton. Je kan de sfeer en het enthousiasme enkel en alleen vergelijken met mijn thuisland België.”

Omgekeerd zijn ook de Argentijnen wild van Boonen: de complete selectie van het plaatselijke team ‘Municipalidad de Rawson’ was ‘s middag bij de start aan het Quick Step Floors busje gepasseerd om elk afzonderlijk op de foto te gaan met Boonen. Een handelaar in fietsonderdelen uit Buenos Aires was speciaal afgezakt om Boonen een ‘artisanale’ fietspomp te overhandigen. Het siert de kopman van Quick Step Floors dat hij al die dingen met de glimlach ondergaat – en in het geval van de fietspomp zelfs oprecht enthousiast leek.

Parijs-Roubaix

De logica lijkt nu te zijn dat Boonen het sprinten voor bekeken houdt in Argentinië. Met zijn overwinning heeft hij de vertrouwensboost beet en met Gaviria en thuisrijder Richeze zijn er kandidaten te over om in de resterende drie vlakke etappes hun eigen kans te gaan. Toch ziet Boonen het zelf anders: “Ik denk niet dat dit mijn laatste sprint was. Nu is de tijdrit, maar in het weekend wil ik graag nog eens sprinten.”

Foto: Photo News

In de tijdrit vandaag – 11,9 kilometer lang – heeft Boonen niet veel zin: “We mogen niet met tijdritfietsen rijden en dat begrijp ik niet. Als je een tijdrit inlast, laat dan ook de tijdritfietsen toe. Op een gewone fiets is mijn goesting al bijna over. Bovendien kan ik door mijn schijfremmen niet met een vol wiel rijden.”

Onvermijdelijk kwam op de persconferentie de vraag of Boonen wel zeker was dat hij zou stoppen na Roubaix, nu toch het bewijs was geleverd dat hij alles behalve versleten is. “Ik heb mijn beslissing genomen”, counterde Boonen. “Ik stop na Roubaix. De wetenschap dat ik daar afsluit, laat me toe om me 110 procent voor te bereiden. Het is de wedstrijd waarin ik als renner ben geboren. Het is daarom ook de wedstrijd waar ik als renner mijn carrière wil stoppen.”