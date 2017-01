België moet 18.000 euro aan man die 12 jaar lang verdacht was in moordzaak

België moet van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) 18.000 euro betalen aan Jean-Pierre Razée. De Waalse man werd in 2004 in verdenking gesteld van de moord op zijn vrouw, en werd pas in 2016 buiten vervolging gesteld.

Het EHRM oordeelde dat de procedure te lang duurde, schrijven La Libre Belgique en La Dernière Heure woensdag.

De vrouw van de man werd in 2003 vermoord op een parking van het station van Aat door een van haar kinderen. Die verklaarde aan de politie dat hij de moord in opdracht van zijn vader had gepleegd.

De man werd in 2004 in verdenking gesteld, maar het onderzoek naar de moord verliep erg traag. Pas in mei 2016 werd de man buiten vervolging gesteld.