Witte Huis roept op: “Laat zoontje Trump met rust”

Het Witte Huis heeft een oproep de wereld ingestuurd om Barron Trump uit de schijnwerpers te houden. De zoon van de Amerikaanse president Donald en zijn echtgenote Melania Trump is amper tien jaar, maar kreeg al heel wat kritiek over zich heen vanuit verschillende hoeken.

“Er bestaat een traditie die zegt dat de kinderen van presidenten de kans moeten krijgen om ver weg van de schijnwerpers te mogen opgroeien. Het Witte Huis verwacht dat deze traditie kan worden verdergezet”, klinkt het in een kort bericht.

Kritiek op een 10-jarige

Dat is een reactie op de voorbije dagen waarin heel wat mensen op sociale media de spot dreven met de jongste zoon van de nieuwe Amerikaanse president. Tijdens zijn overwinningsspeech bekritiseerden ze hem voor zijn gelaten en verveelde uitstraling, die opnieuw naar boven kwam bij de inauguratiedag.

Die kritieken gingen soms heel ver. Schrijfster Katie Rich, die meewerkt aan het programma van de populaire Amerikaanse tv-show ‘Saturday Night Live’, tweette dat Barron Trump “Amerika’s eerste schutter in het onderwijs zou worden”.

De tweet in kwestie, die de ophef veroorzaakte. Foto: Twitter/Screenshot

Hoewel Rich de tweet na de eerste storm verwijderde en haar “oprechte verontschuldigen voor deze ongevoelige tweet” aanbood, waren de gevolgen voor haar al onomkeerbaar. Haar werkgever NBC heeft de schrijfster voor onbepaalde duur geschorst.

Sommige stemmen vinden dat de kritiek geen vreemde repliek is op Trump, omdat ook hij “op een ongevoelige manier tweet over dingen waar men voorzichtiger mee zou moeten omgaan.” Andere mensen zeggen dat een 10-jarig kind aanvallen, omdat je het niet eens bent met zijn vader, het laagste is dat je kan doen.

“Elk kind verdient de kans om kind te zijn”

Na die post namen heel wat mensen het op voor de jongen, waaronder Chelsea Clinton, die ook haar jonge jaren in het Witte Huis beleefde. “Barron Trump verdient de kans die elk kind verdient - om een kind te zijn.”

In dezelfde adem neemt de dochter van de voormalige president Bill Clinton en de voormalige presidentskandidate Hillary Clinton het beleid van zijn vader, president Trump, onder vuur. “Opkomen voor elk kind betekent ook de maatregelen van de president bevechten die schadelijk zijn voor kinderen.”