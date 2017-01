Stel: Westerlo krijgt vanavond tegen Anderlecht een strafschop. Dan hopen we dat ze in de Kempen de voorbije maanden op training regelmatig geoefend hebben. Na de strafschop van Moeskroen (omgezet door Hubert) tegen Lokeren is Westerlo de enige ploeg die dit seizoen nog geen elfmeter mocht nemen. De laatste penalty voor Westerlo dateert al van 5 maart 2016 op het veld van Lokeren, omgezet door Frédéric Gounongbe.