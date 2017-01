Airbnb en Pantone leggen je te slapen in groene oase in hartje Londen

Airbnb en Pantone hebben in het drukke Londen samen een groene oase van rust gecreëerd. Het logement staat volledig in het teken van het kleur van het jaar 'greenery'. Denk aan heel wat groen, planten en slapen in een tent of serre.

Terwijl 2016 nog in het teken stond van lichtblauw en zachtroze is volgens Pantone 2017 het jaar van het groen en meer bepaald 'greenery'. Om dat te vieren ging het kleurenbedrijf in zee met Airbnb om samen een groene oase van rust te creëren in Londen.

Achter de gevel van een statig huis gaat een flinke verrassing schuil. Je kunt er logeren in een serre of tipi omgeven door planten en bloemen, wandelen over een tapijt van gras of door een bos en baden in een tropische lagune. En dat alles terwijl je kunt knabbelen aan een stukje artisanaal brood, slurpen van lokale thee of je eigen kruiden plukt.

Wie er logeren wel ziet zitten, kan tussen 27 en 30 januari een nachtje boeken via de website van Airbnb. Per nacht betaal je om en bij de 230 euro. Opgelet wel, je wordt gevraagd geen stiletto's te dragen als je er de nacht doorbrengt, die beschadigen immers het gras.