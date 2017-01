Niet naar Barcelona, sterkhouder blijft langer bij Liverpool

Philippe Coutinho (24) heeft zijn lot langer verbonden aan Liverpool. De Braziliaanse offensieve middenvelder zette zijn handtekening onder een nieuw contract tot de zomer van 2022, zo bevestigen de Reds woensdag op hun website.

Coutinho stond nadrukkelijk in de belangstelling van Barcelona. Hij zal dankzij de nieuwe verbintenis naar verluidt 200.000 pond (230.000 euro) per week verdienen.

De international speelt sinds begin 2013 voor Liverpool, waar hij een ploegmaat is van Simon Mignolet en Divock Origi. Sindsdien was hij in 163 wedstrijden goed voor 34 treffers.

“Ik ben heel blij met mijn nieuw contract”, reageert Coutinho, goed voor 23 caps (6 goals). “Ik tekende een verlenging omdat het voor mij een grote eer is. Iedereen in de club en alle supporters hebben mij vanaf de eerste dag met open armen verwelkomd. Ik ben deze club heel dankbaar voor alles.”