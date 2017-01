Lastige klant bedreigt pizzameisje en vraagt om ‘foto’s’, maar zij laat zich niet doen

Tabitha levert pizza’s voor de Amerikaanse keten Papa John’s Pizza en kreeg plots vreemde berichtjes van een klant toegestuurd. Hij deed haar oneerbare voorstellen, maar zij beet van zich af en zette hem te kijk op internet.

“Ik besef dat ik jullie me misschien slecht gaan vinden, maar deze klant nam een foto van mijn kont toen ik voorover leunde om zijn pizza uit de auto te nemen. Daar was ik nog altijd slechtgezind over”, schrijft ze onder haar post op de populaire website Imgur. De klant had haar nummer opgeslagen nadat ze hem had moeten bellen omdat hij niet thuis leek bij het afleveren van zijn pizza.

“Hey babe”, stuurde het voor haar onbekende nummer plots. “Je bent gisteren pizza komen leveren. Je noemde mijn hond schattig, maar jij was veel schattiger, haha” gaat de man verder.

Wanneer de man vraagt of ze opnieuw langs kan komen, antwoordt Tabitha kordaat. “Als je pizza wil, bel dan naar het restaurant. Dit is mijn privénummer, stop alstublieft met mij berichten te sturen.”

Foto: Imgur

Dan gaat de man een stapje verder. “Ik zou je veel fooi geven”, stuurt hij. “Je was nat van de regen, ze zouden je toch niet mogen laten leveren bij zo’n stormweer, het was veel te gevaarlijk. Maar tegelijk zag je er wel heet uit.”

Weer gaat Tabitha kort, maar hard in het verweer: “Bestel dan geen pizza’s als het stormt, dommerik.”

Foto: Imgur

“Je bent wel grof”, gaat de klant verder. “Ik ga daar melding van maken. Tenzij je mij wat foto’s doorstuurt. Ik ben er niet mee aan het lachen, trut.”

Daarop beëindigt Tabitha het gesprek met een raak screenshot van de definitie van ‘blackmail’, het Engelse woord voor chantage.

Foto: Imgur

De foto’s van het gesprek gingen viraal. Tabitha kreeg ook meer dan duizend reacties van mensen die haar volledig begrepen en steunden. De klant zal ongetwijfeld twee keer nadenken voordat hij nog eens een dame benadert.