PSG betaalt miljoenen voor toptalent uit Portugal

Paris Saint-Germain heeft woensdag een nieuwe miljoenentransfer aangekondigd. De Portugese middenvelder Gonçalo Guedes moet zijn medische testen nog afleggen, maar zal nadien een meerjarig contract tekenen in Parijs. De transfersom zou volgens Franse en Portugese media situeren rond de dertig miljoen euro.

De 20-jarige Guedes staat al jaren te boek als één van de grootste talenten in Portugal. Het jeugdproduct van Benfica maakte in oktober 2014 zijn eerste opwachting in het eerste elftal en kwam sindsdien tot 68 optredens in de hoofdmacht van de roodhemden.

Voor PSG is het al de tweede toptransfer in deze wintermercato. Eerder plukte het team van Rode Duivel Thomas Meunier de Duitse international Julian Draxler voor veertig miljoen euro weg bij Wolfsburg.

Dinsdag plaatste PSG zich nog voor de finale van de Franse Ligabeker door in de halve finale Bordeaux te kloppen met 1-4. In de Ligue 1 staan de Parijzenaars na 21 speeldagen pas derde, op drie punten van leider Monaco.