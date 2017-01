Zo maak je je niét populair bij je nieuwe club: “#sheepshaggingcunts”

Ryan Christie is een Schots belofteninternational die bij Celtic momenteel niet aan spelen toekomt, en dus tot het einde van het seizoen uitgeleend wordt aan Aberdeen. Meteen nadat dat nieuws bekendraakte, dook een oude tweet uit 2012 van de 21-jarige op. Hij speelde toen nog voor Inverness Caledonian Thistle, maar schreeuwde net voor een bekerwedstrijd tussen Aberdeen en Hibernians zijn steun voor die laatste club uit met de woorden: “Komaan Hibs! Ik haat fucking Aberdeen #sheepshaggingngcunts”.

Die bewoordingen vielen uiteraard niet te best bij de Aberdeen-fans. Christie sloot intussen de Twitter-account in kwestie, en startte een nieuwe account waarop hij zijn verontschuldigingen aanbood voor de belediging.

sorry guys had to make a new twitter account for my nasty comments to afc i apologise to derek and aberdeen - Ryan C