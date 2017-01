Salimo Sylla is niet langer een Kanarie. In overleg met STVV werd zijn contract ontbonden. De linksachter pikte aan het begin van het seizoen enkele wedstrijden mee, maar verdween nadien uit beeld. De Kanaries namen Sylla (22) de voorbije zomer over van de Franse tweedeklasser AJ Auxerre. “De club wenst Salimo veel succes in zijn verdere carrière”, aldus de club.