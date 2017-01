Schandaal in Frankrijk: “Presidentskandidaat betaalde zijn vrouw 600.000 euro voor job die niet bestond”

Penelope, de vrouw van de Franse presidentskandidaat François Fillon, wordt opgevoerd als de discrete huisvrouw die de zorg voor hun vijf kinderen op zich genomen heeft. Maar volgens het Franse satirische blad Le Canard Enchaîné zou ze meer dan een half miljoen euro bruto aan vergoedingen hebben ontvangen als parlementair medewerkster van haar echtgenoot, een job die ze nooit heeft ingevuld.

De Welshe Penelope Kathryn Clarke (1956) leerde haar echtgenoot in de jaren zeventig kennen op de schoolbanken van de Sorbonne. Ze huwden in 1980, kregen samen vijf kinderen (een dochter en vier zonen, tussen 15 en 34 jaar oud) en betrokken een kasteel met uitgestrekte landerijen in zijn geboortestreek.

Het is voornamelijk voor haar kinderen dat Penelope destijds besloot om haar advocatentoga aan de haak te hangen, terwijl haar man een politieke carrière opbouwde, maar nu blijkt dat ze zich niet altijd enkel heeft toegelegd op huishoudelijke taken.

Volgens het Franse satirische blad Le Canard Enchaîné zou mevrouw Fillon in een periode van acht jaar ongeveer een half miljoen euro bruto aan vergoedingen hebben gekregen als ‘parlementair medewerkster’, eerst van haar man en later, toen hij minister was, van zijn plaatsvervanger Marc Joulaud.

Fictieve tewerkstelling

Dat parlementsleden familieleden in dienst nemen als parlementair medewerker, is niet verboden. Zolang het niet om fictieve tewerkstelling gaat, en dat zou bij Fillon wel het geval geweest zijn, aldus Le Canard dat ook hun oor te luisteren legde bij een andere parlementair medewerker van Joulaud uit diezelfde periode. Die zou nooit met haar hebben samengewerkt en kent Penelope enkel als ‘de vrouw van de minister’.

Het kamp van Fillon ontkent de beschuldigingen, en wijst erop dat mevrouw Fillon altijd discreet was over het werk dat ze deed voor haar echtgenoot. Zo discreet dat ze eind vorig jaar zelf nog stelde dat ze ‘nooit betrokken was bij het politieke werk van haar man’.

Nog volgens het weekblad zou Penelope tussen mei 2012 en december 2013 op de loonlijst hebben gestaan van La Revue des deux mondes, een maandelijks literair magazine dat eigendom is van Marc Ladreit de Lacharrière, een goede vriend van Fillon.

Daar zou ze zo’n 5.000 euro bruto per maand hebben verdiend, maar geconfronteerd met die informatie stelde directeur Michel Crépu verbazingwekkend vast dat hij haar nooit gezien heeft op de redactie en zelf nooit heeft ontmoet. Ze heeft hoogstens misschien twee of drie artikels ondertekend, aldus Crépu.

De woordvoerder van Fillon houdt het erop dat de man ‘slecht geïnformeerd’ is.

‘Mag ze dan enkel confituur maken?’

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Bruno Le Roux heeft Fillon woensdag gevraagd om de zaak zelf toe te lichten. ‘Bij zulke zware beschuldigingen is het niet aan de woordvoerder, maar aan Fillon zelf om de zaak toe te lichten’, aldus Le Roux.

Fillon, in Bordeaux voor een ontmoeting met Alain Juppé, heeft voorlopig enkel kort gereageerd op de beschuldigingen. ‘Omdat ze mijn echtgenote is, heeft ze het recht niet om te werken? Stel je voor dat een politicus tegen zijn vrouw zegt dat ze enkel confituur mag maken, dan zouden alle feministen huilen’, zei hij aan een journalist van Le Figaro.