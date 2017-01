Anderlecht rondt komst van nieuwe doelman af

Anderlecht heeft de komst afgerond van doelman Rubén Martinez (32). De derde doelman van Deportivo La Coruña wordt gehuurd tot het einde van het seizoen.

De komst van Rubén maakt deel uit van een ruiloperatie: gisteren al werd Davy Roef uitgeleend aan de Spaanse eersteklasser, en vandaag is dus ook de komst van de Deportivo-keeper naar Brussel afgerond.

Rubén mocht dit seizoen bij Deportivo alleen maar spelen in de Spaanse beker (4 duels, 5 tegengoals) en had om een vertrek gevraagd. De goalie van 1.87 m is opgeleid bij Barcelona, maar speelde daarna voor Cartagena, Malaga, Rayo Vallecano, Almeria, Levante en nu dus Deportivo. Al was hij alleen bij Valecano en Almeria onbetwist titularis.

De komst van Rubén is niet zo’n goed nieuws voor Frank Boeckx - die het nochtans weer goed deed tegen STVV - maar wel voor de Belgische Anderlecht-talenten Wout Faes en Jorn Vancamp. Om aan zes in België opgeleide spelers te komen zullen zij dan vaker op het wedstrijdblad worden gezet.