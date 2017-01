Duitse voetballer beschuldigd van banden met Salafisme

In Duitsland is er een relletje ontstaan rond de Duits-Tunesische voetballer Änis Ben-Hatira. Hij zet zich in voor een controviersiële hulporganisatie die banden heeft met het Salafisme in Duitsland. Fans van zijn club SV Darmstadt 98 roepen hem op om zich daarvan te distantiëren. Ook trainer Rüdiger Fritsch heeft hem gevraagd om de organisatie niet langer te steunen, de speler zelf vindt het jammer dat sociale projecten die mensen kunnen helpen in een slecht daglicht komen te staan.