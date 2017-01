Middenvelder Daniel Caligiuri draagt voortaan het shirt van Schalke 04. De Italiaan met Duitse roots verlaat Wolfsburg, zo bevestigen beide clubs woensdag.

De 29-jarige Caligiuri speelde sinds zijn komst naar Wolfsburg in 2013 in totaal 97 competitiematchen. Daarin was de vleugelspeler goed voor twaalf goals en veertien assists. Hij won met Die Wölfe de Duitse beker (2015) en Supercup en werd vicekampioen.

Caligiuri ondertekent in Gelsenkirchen een contract tot juni 2020.