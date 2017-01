Camargo (Tubeke) heeft spijt van incident met Bertjens (Lommel)

Andrei Camargo moet zich op dinsdag 31 januari voor de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) gaan verantwoorden voor een incident op de negende speeldag van de terugronde in de Proximus League (1B). De Braziliaanse verdediger van Tubeke smeerde tegenstander Christophe Bertjens een rode kaart aan en werd daarvoor op basis van de tv-beelden vervolgd. “Ik ben heel triest en aangeslagen door de mediastorm die het incident veroorzaakte. Ik had geen slechte intenties”, laat Camargo woensdag optekenen.

Lommel United moest vrijdag op het veld van Tubeke na een halfuur en bij een 1-0 stand met tien spelers voort. Camargo liep tegen Christophe Bertjens aan, maakte een korte beweging met het hoofd en ging vervolgens theatraal tegen de vlakte. Scheidsrechter Denis Vanbecelaere werd volledig misleid, dacht dat Bertjens een kopstoot uitdeelde en duwde op aangeven van zijn vierde official de Lommelse aanvaller onterecht de rode kaart onder de neus. Tubeke profiteerde optimaal van het numerieke overtal en won met 2-0.

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) liet Bertjens vrijuit gaan, maar vervolgt Camargo wel op aangeven van de Reviewcommisssie. Op 31 januari moet de 28-jarige Braziliaan zich met Tubeke gaan verantwoorden voor de Geschillencommissie, maar via zijn Facebookpagina voerde hij zijn verdediging al.

“Sinds dit weekend werd ik op verschillende manieren belaagd, daarom wil ik mijn versie van de feiten geven. Na een simpele overtreding stapt Bertjens kwaad op me af en roept hij een aantal onverstaanbare dingen in het Nederlands. Uit angst voor een agressieve reactie, laat ik mijn hoofd zakken zonder naar Bertjens te kijken. Toen er contact was, heb ik me uit schrik op de grond laten vallen op een overdreven manier. Daar heb ik spijt van. Ik ben heel triest en aangeslagen door de mediastorm die het incident veroorzaakte. Ik had helemaal geen slechte intenties”, schrijft Camargo.