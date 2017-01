(Mislukte) sportcafé’s kosten Vincent Kompany flinke duit

Rode Duivel Vincent Kompany verliest in totaal 2,4 miljoen euro aan het opdoeken van zijn sportcafé’s “Good Kompany” in Antwerpen en Brussel. Dat meldt derijkstebelgen.be, op basis van het vereffeningsverslag van beide bvba’s.

Kompany lanceerde beide sportcafé’s in 2014, midden de Rode Duivels-gekte in aanloop naar het WK voetbal in Brazilië. De investering bleek echter geen succes, dat wist ook Kompany zelf onlangs te melden in de Volkskrant: “Beide bars, die in Antwerpen en die in Brussel, worden opgedoekt. Met spijt in het hart. Er waren klanten genoeg, de omzet was goed, maar niet goed genoeg om de kosten te dekken. Dus stopt het. Les 1 van het ondernemen. Een investering is altijd een risico: ‘you win some, you lose some’.” Begin 2015 sloten beiden zaken de deuren: in Brussel loopt het verlies op tot 1,3 miljoen euro, in Antwerpen tot meer dan 1 miljoen.

Volgens derijkstebelgen.be had het mislukken “veel te maken met de locatie van beide café’s: op de Grote Markt in Brussel en op de Antwerpse Groenplaats. Goede locaties, maar zeer hoge huurprijzen. De grote panden vergden ook veel energiekosten en veel bedieningspersoneel, doodsteken voor elk rendabel café. De huidige cijfers zijn daar het rauwe bewijs van. Ook de combinatie van TV en café blijkt in België niet echt te werken.”

Ondanks het mislukken van deze investering, moet Kompany zich nog geen zorgen maken om de toekomst: bij Manchester City incasseert hij naar verluidt een jaarloon van 12,2 miljoen euro.

Kompany investeerde ook al in een VIP-limousinebedrijf, een eigen voetbalploeg (BX Brussels Brussels) en zijn eigen productiehuis Bonka Circus.

Good Kompany op de Groenplaats in Antwerpen Foto: rr

