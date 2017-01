Zulte-Waregem heeft eindelijk zijn transfer met Aliko Bala afgerond. De 19-jarige winger komt over van de Slovaakse club AS Trencin. Hij tekende een contract bij Essevee tot juli 2020.

De komst van Bala hing al langer in de lucht. Maandag trainde de Nigeriaan al mee aan de Gaverbeek. De West-Vlamingen deden er alles aan om hem tegen dinsdagavond speelklaar te krijgen, maar dat is niet op tijd gelukt. Het is nog niet duidelijk of hij dit weekend zal spelen.