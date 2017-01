Hoofdredactrice Britse Vogue stapt op na 25 jaar

Alexandra Shulman, de hoofdredactrice van de Britse Vogue, neemt na 25 jaar ontslag. Vanaf juni zal ze niet meer werken voor het befaamde modeblad. Dat maakt uitgever Condé Nast woensdag bekend.

“Hoewel ik maanden tijd had om te wennen aan het idee dat ik Vogue zou verlaten, maakt deze aankondiging me daarom nog niet minder verdrietig”, zei de 59-jarige Shulman tegen haar personeel. “Het is een ongelooflijk voorrecht geweest om zo lang zorg te dragen van zo’n geweldig blad en samen te werken met zoveel mensen. Zij hebben deze ervaring bijzonder interessant en rijk gemaakt”, klonk het.

Het vertrek valt zwaar bij de Britse tak van Condé Nast. “Ik wou dat ik dit nieuws nooit moest aankondigen”, aldus managing director Nicholas Coleridge van het overkoepelende bedrijf die binnenkort ook zelf opstapt. “Tijdens haar ambtstermijn speelde ze een iconische rol binnen de Britse mode-industrie. Ze is een uitstekende journaliste en redactrice, die uitblinkt in elke kwaliteit.”

Geen verrassing

In oktober vorig jaar bracht Shulman een boek uit naar aanleiding van de honderdste verjaardag van het tijdschrift. In 'Inside Vogue: A Diary of My 100th Year' schetste ze een tijdlijn van haar werk als hoofdredactrice. Het boek werd door veel recensenten geïnterpreteerd als een voorbode van haar ontslag. Ze maakte er immers geen geheim van dat het soms een moeilijke uitdaging was om een evenwicht te vinden tussen de klassieke, trage samenstelling van modebladen en het sneltempo waaraan ideeën zich moeten ontwikkelen in het digitale tijdperk.



Sneer naar modemerken

Shulman begon haar carrière in 1982 bij The Tatler. In 1990 schreef ze artikels voor onder meer The Sunday Telegraph, Vogue en de Britse GQ. Sinds 1992 staat ze aan het roer van de Britse editie van Vogue. Dat blijft nog zo tot in juni 2017 en daarmee wordt ze de hoofdredactrice die de functie het langst bekleedde. Zij is onder meer verantwoordelijk voor de legendarische shoot met Kate Middleton. “Na lange tijd kan nu uitkijken naar een andere toekomst”, zegt Shulman die eind vorig jaar nog in een open brief sneerde naar modemerken. Reden? Veel labels wilden het volslanke Vogue-covermodel Ashley Graham niet kleden.



Wat Shulman hierna gaat doen, is nog niet geweten. Het tijdschrift zal de komende maanden haar opvolgster bekendmaken.