“Real Madrid-verdediger vertrekt voor 15 miljoen per jaar naar China”

Na tien seizoenen bij Real Madrid zou Pepe afscheid nemen van de club. Verschillende Spaanse media melden dat de Portugese verdediger naar China zou verhuizen. Zijn loon: vijftien miljoen euro per jaar.

Het contract van de 33-jarige Pepe loopt af op 1 juli. De Portugees wilde graag zijn contract verlengen met twee jaar, maar De Koninklijke wilde Pepe maar één jaar zekerheid bieden. De verdediger vertrekt in juli transfervrij.

Volgens Cadena Cope wordt Hebei China Fortune de nieuwe club van Pepe. Manuel Pellegrini, die eerder al samenwerkte met Pepe in Madrid, is er trainer. Uiteraard hoort bij een transfer naar China ook een riant salaris. Pepe zou zo’n vijftien miljoen euro per jaar verdienen, een pak meer dan de zes miljoen die hij krijgt bij Madrid.