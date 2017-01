Anderlecht legt beloftevolle verdediger vast tot 2020

Hannes Delcroix, een 17-jarige verdediger, heeft woensdag een profcontract tot 2020 bij Anderlecht getekend. Dat maakten de Brusselaars bekend op hun website. De in Haïti geboren Delcroix mocht afgelopen maand al met de A-kern op winterstage naar La Manga.

“Ik ben erg tevreden dat ik deze stap kan zetten en dat de club in mij gelooft”, was Delcroix enthousiast. “Ik ben het bestuur, de staf en de spelers enorm dankbaar. Door de jaren heen werd ik steeds goed begeleid en ook nu werd ik snel in de groep opgenomen.”

Algemeen manager Herman Van Holsbeeck was blij opnieuw een eigen talent te kunnen vastleggen. “Jeugdopleiding is en blijft een prioriteit voor RSC Anderlecht. Hannes Delcroix is nu al enkele jaren bij ons en hij liet zich wel vaker positief opmerken dankzij zijn talent, inzet en mentaliteit. Dit contract heeft hij helemaal verdiend en we zijn dan ook als club enorm trots op hem. Als Purple Talent zal hij naast het sportieve ook nog academische successen boeken dit jaar. Hij zal net zoals Dennis Praet, Youri Tielemans en Romelu Lukaku ook het secundaire onderwijs met succes afronden.”

Delcroix speelde in het verleden ook voor de jeugdopleidingen van Antwerp en Beerschot. Toen die laatste club in 2015 failliet ging, sloot Delcroix aan bij de opleiding van Anderlecht.