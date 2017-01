Websites klimaatverandering moeten offline van Trump

De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Amerikaanse Milieuagentschap (EPA) bevolen om alle informatie op hun website over klimaatverandering te verwijderen. ‘Jaren wetenschappelijk werk dreigen verloren te gaan.’

Trump gelooft niet in klimaatverandering (hij meent dat het ‘een hoax’ is van de Chinezen om Amerikaanse bedrijven een hak te zetten) en wil alle initiatieven van zijn voorganger Barack Obama rond het onderwerp dan ook zo snel mogelijk doen verdwijnen.

De informatie daaromtrent op de website van het Witte Huis was al voor zijn inauguratie verdwenen en nu moeten ook de websites van overheidsagentschappen volgen. Het EPA werd bevolen om hun webpagina over klimaatverandering zo snel mogelijk aan te passen, en onder meer gedetailleerde data over uitlaatgassen te verwijderen.

Foto: AP

‘Als de website offline wordt gehaald, dreigen jaren wetenschappelijk werk verloren te gaan’, vertelde een van de medewerkers van het agentschap aan Reuters kort nadat hen werd opgedragen de website aan te passen.

De werknemers worden ook verboden om nog met de pers te praten of zelf te communiceren via hun website of sociale media. De administratie van Trump wil ook de communicatie van andere overheidsagentschappen die werken rond milieuthema’s beteugelen.

Trump had eerder al Scott Pruitt aangesteld als nieuwe voorman van het EPA, een man die meerdere keren in het openbaar heeft gesteld dat ‘wetenschappers het niet eens zijn over de feiten rond klimaatverandering’ en vorig jaar nog een rechtszaak tegen het agentschap aanspande omdat de Clean Power Act – die vooral de vervuilende steenkoolcentrales viseert – volgens hem de energievoorziening van de staat Oklahoma in gevaar bracht.