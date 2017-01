Bed & breakfast uit Brugge hoort bij de beste ter wereld

De Brugse bed & breakfast Huis Koning hoort bij de beste ter wereld, zo blijkt uit de jaarlijkse Tripadvisor Traveler’s Choice Awards. De accommodatie prijkt in zijn categorie als enige Belgische verblijf op de tiende plaats.

De bed & breakfast van Lynn Vanslambrouck en Peter Koning wordt bejubeld omdat het koppel gasten hartelijk ontvangt in hun 17de-eeuwse pand. Ook het weelderige ontbijt, de romantische ligging vlakbij de Reien en het authentieke interieur valt in de smaak. Het is niet de eerste keer dat de B&B in de prijzen valt: Lynn en Peter worden al voor de zevende keer bekroond door de internationale beoordelingssite.

Bekijk hieronder de wereldranglijst van beste B&B’s

1. Bindon Bottom B&B- West Lulworth, Dorset, Groot-Brittannië

2. The Cedar House Inn- Florida, Verenigde Staten 3. South Lodge Guest House- Bridlington, East Yorkshire, Groot-Brittannië

4. The Welsh Hills Inn- Ohio, Verenigde Staten

5. Swallows Rest B&B- Brigstock, Northamptonshire, Groot-Brittannië

6. Arcadia Residence - Praag, Tsjechische republiek

8. Thornleigh Guest House- Keswick, Cumbria, Groot-Brittannië

9. West by Five Guest House- St Ives, Cornwall, Groot-Brittannië

10. Huis Koning- Brugge, België

Foto: Van links naar rechts: Huis Koning, The Townhouse, Filemon & Baucis

Trio Belgische B&B’s in Europese lijst

Huis Koning prijkt in de top 25 van ‘beste B&B’s van Europa’ op de achtste plaats. Nog twee andere accommodaties uit eigen land, wisten een plaatste te veroveren. The Townhouse, ook in Brugge, staat op nummer 14. Het Brugse adresje Filemon & Baucissluit de Europese ranglijst af. Tripadvisor heeft naast een wereldranglijst en een Europese variant ook een volledig Belgische top samengesteld. Daarin nemen Huis Koning, The Townhouse en Filemon & Baucis respectievelijk de eerste, tweede en derde plaats in.

Het is al de vijftiende keer dat Tripadvisor deze awards uitreikt. Bij deze editie vallen zo’n 7.600 adresjes, verspreid over 109 verschillende categorieën, in de prijzen. De Verenigde Staten, Italië en Frankrijk sleepten de meeste prijzen in de wacht.