Mbark Boussoufa laat tranen de vrije loop na treffer van ploegmaat

Marokko schakelde op de Afrika Cup titelverdediger Ivoorkust uit. Achteraf werd er veel gesproken over de enige goal van de wedstrijd: invaller Alioui scoorde in de 64e minuut imers met een prachtige trap de enige goal van de wedstrijd: 1-0. Maar ook de emotionele reactie van Mbark Boussoufa (ex-Gent en Anderlecht) was veelbesproken.

Na de mooie goal van Alioui liet Boussoufa zijn tranen de vrije loop.

M'bark Boussoufa en larmes après le but de Rachid Alioui ??? pic.twitter.com/224AVlovdu — 212% Oussoud (@212Oussoud1) January 24, 2017

Dat de zege veel betekende voor Marokko, werd achteraf ook duidelijk uit de dolle taferelen in de kleedkamer:

Je suis fière d'être marocain #can2017#maroc#lionsdelatlas encore merci à tous ceux qui nous soutiennent depuis le début et VIVE LE MAROC ???? pic.twitter.com/HqWce25Dlg — El arabi Youssef (@elarabiyoussef) January 25, 2017

@MendylHamza et les Lions fêtent ça comme il se doit dans le vestiaire ?? pic.twitter.com/ewwEzgtydZ — 212% Oussoud (@212Oussoud1) January 24, 2017

In de kwartfinale neemt Marokko het op tegen de winnaar van groep D, waar Egypte en Ghana vanavond nog tegen elkaar in actie komen.