Meisje (14) gaat de confrontatie aan met de mannen die haar jaar lang vastketenden in kelder

Een veertienjarig meisje is dinsdag voor de rechtbank van Ohio de confrontatie aangegaan met twee aangetrouwde familieleden. Naar eigen zeggen ketenden de mannen haar een jaar lang vast in hun kelder om haar seksueel te misbruiken.

Het meisje, dat tijdens haar getuigenis werd bijgestaan door een troosthond, vertelde dat haar stiefvader Timothy Ciboro (53) en zijn zoon Esten Ciboro (28) haar geregeld vastketenden in de kelder als straf. Naar eigen zeggen werd ze tussen 2012 en 2015 ook meermaals seksueel misbruikt.

In mei 2016 wist het toen dertienjarige meisje te ontsnappen met een reservesleutel. Later trof de politie voetboeien en een emmer aan in de kelder.

“Het heilige woord van God”

Tijdens haar getuigenis vertelde het meisje dat ze vaak voor langere tijd vastgeketend werd aan een steunbalk in de verduisterde kelder. Haar stiefvader en zijn zoon ontkennen echter iedere betrokkenheid.

De twee mannen hebben ook geen advocaat genomen, maar zullen zichzelf verdedigen door de Bijbel te citeren. Naar eigen zeggen zullen ze “het heilige woord van God” gebruiken om zichzelf vrij te pleiten.

Op het moment van de feiten was de moeder van het meisje vertrokken naar Las Vegas. Ze keerde nooit meer terug naar huis.