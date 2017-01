AA Gent legt (opnieuw) recordsom op tafel voor Japanse spits

AA Gent heeft voor de tweede keer in één transferperiode een recordtransfer gerealiseerd. Nadat het eerder deze maand 3,1 miljoen euro neertelde voor de Kroatische doelman Lovre Kalinic, telde het nu tussen de drie en de vier miljoen euro neer voor de Japanse aanvaller Yuya Kubo. Hij tekent in de Ghelamco Arena een contract voor 3,5 seizoenen.

De 23-jarige aanvaller (1m77, 68 kg) komt over van het Zwitserse Young Boys Bern, en moet genialiteit toevoegen aan het spel van de Buffalo’s. Kubo is een snelle aanvaller die voor diepgang moet zorgen. Hein Vanhaezebrouck ziet in hem een beetje de opvolger van Benito Raman. Kubo is het best als tweede spits en kan ook op de flank uit de voeten. In november speelde hij zijn eerste twee interlands voor Japan, maar sindsdien kwam hij niet meer in actie door een knieblessure.

Kubo maakte begin dit seizoen indruk door twee keer te scoren in de Champions League-voorronde tegen Shakhtar Donetsk. Mogelijk is hij bij het bekijken van de wedstrijden van de Oekraïners, tegen wie Gent speelde in de Europa League, voor het eerst op de Gentse radar verschenen.

Foto: BELGA

