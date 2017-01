5-0 en 6-0: ooit was Westerlo dé Angstgegner van Anderlecht

Vanavond trekt Anderlecht naar ’t Kuipje voor de confrontatie met Westerlo. Tegenwoordig is paars-wit torenhoog favoriet tegen de Kemphanen, maar eind jaren ‘90 kreeg het grote Anderlecht twee keer een geweldig pak slaag in de Kempen.

Westerlo speelde nog maar net in eerste klasse toen het op 5 september 1998 een eerste keer uithaalde tegen Anderlecht. Maar liefst 6-0 werd het: na amper 24 minuten stond Westerlo al op een driedubbele voorsprong na goals van Koen Burg, Jochen Janssen en Frank Machiels. Na de pauze diepten Frank Machiels en Toni Brogno met twee treffers de kloof nog verder uit. De pandoering stortte het Anderlecht van trainer Arie Haan in een diepe crisis.

Heel anders was de situatie één jaar later, toen een autoritair Anderlecht kampioen kon spelen op het veld van Westerlo. Paars-wit was met een hele horde fans afgereisd naar de Kempen, maar liep op een nieuwe ontnuchtering. 5-0 werd het in ’t Kuipje, de wedstrijd moest bij een 4-0 stand zelfs stilgelegd worden door ontevreden Anderlecht-fans. Toni Brogno scoorde opnieuw twee keer, ook Lukas Zelenka, Frank Machiels en Vedran Pelic deden hun duit in het zakje.

Anderlecht verkeerde in shock maar zou de week erop uiteindelijk wel gewoon kampioen spelen. Anderlecht zou uiteindelijk vier competitiematchen op rij (2-2, 6-0, 5-0 en 2-2) niet kunnen winnen bij Westerlo. Pas in het vijfde seizoen van Westerlo in de hoogste klasse, op 8 december 2001, wist Anderlecht met 1-2 te winnen.

Na 2001 was de magie weg

In de daaropvolgende jaren werd met de traditie gebroken. Westerlo was niet langer de Angstgegner van Anderlecht, dat langzaam maar zeker zijn verplaatsingen naar de Kempen tot een goed eind wist te brengen. In 2005 en 2011 wist Westerlo Anderlecht nog eens te verrassen met 2-1 en 2-0, maar zo’n legendarische uitslagen als eind jaren ‘90 zouden er nooit meer volgen.

Ook vanavond is Anderlecht weer torenhoog favoriet in ’t Kuipje, zeker gezien de huidige voorlaatste plek van Westerlo in het klassement. Al ging Westerlo eind september wel verrassend met 1-2 winnen in het Astridpark...