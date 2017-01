Speelt Gent vanavond zonder sensatie Kalu tegen Lokeren?

Het ziet er naar uit de Nigeriaan Samuel Kalu, ondanks zijn goede match tegen Charleroi afgelopen weekend, vanavond niet aan de aftrap staat bij AA Gent. De Buffalo’s spelen om 20u30 de competitiematch tegen Lokeren. Enerzijds wil Gent hem sparen tussen twee toppers door (zondag speelt Gent tegen Club Brugge), anderzijds wil Hein Vanhaezebroeck de jonge speler met de voeten op de grond houden.

De kans is dan ook reëel dat Gent start met Kenny Saief in de basis. Wellicht maakt ook nieuwkomer Birger Verstraete zijn opwachting op het middenveld, in plaats van Rob Schoofs. Voor Birger Verstraete zouden het zijn eerste minuten zijn in een Gent-shirt, hij kwam vorige week over van KV Kortrijk.