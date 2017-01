De Braziliaanse verdediger William Ribeiro Soares verlaat Standard al na een half seizoen. De 31-jarige Soares kwam afgelopen zomer over van het Israëlische Hapoel Beer Sheva maar slaagde er nooit in potten te breken op Sclessin.

Hij stond in totaal vijf keer in de basis in de Jupiler Pro League en zat de laatste maand niet meer bij de wedstrijdselectie. Soares keert terug naar Beer Sheva, waar hij tussen 2010 en 2016 al meer dan 200 wedstrijden speelde.

De ploeg pakte vorig seizoen de Israëlische titel en plaatste zich in december ten koste van Internazionale en Southampton verrassend voor de zestiende finales van de Europa League, waarin het het Turkse Besiktas treft. Via zijn website wenst Standard de Braziliaan het beste voor het vervolg van zijn carrière.