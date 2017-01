Astrid is niet meer in wonderland, wel ‘very much in love’. Samen met haar man Bram Coppens stelde ze vandaag haar nieuwe realityshow ‘Astrid’ voor, vanaf 8 februari te zien op Vijf. In het nieuwe programma draait het niet meer om glitter en glamour, wel om de ‘echte’ Astrid en haar nieuwe liefde Bram, met wie ze stiekem getrouwd is. Een huwelijk dat ook voor haar een verrassing was, zo blijkt.