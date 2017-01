Slecht nieuws voor Anderlecht in de laatste rechte lijn richting Play-offs. Het moet rechtsback Andy Najar ongeveer een maand missen. De Hondurees blesseerde zich op training aan de knie. Gelukkig voor paars-wit recupereerde het eerder deze maand al Dennis Appiah. De Ghanees tekende al in juni bij Anderlecht, maar kwam tot dusver nog weinig in actie door een knieblessure. Vorig weekend maakte hij zijn debuut tegen STVV.