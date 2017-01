Hazard kiest voor Michael Jackson-outfit op avondje uit met Chelsea

Chelsea-coach Antonio Conte nam zijn spelers dinsdagavond mee voor een etentje in het sjieke Londonse restaurant Sumosan. De sfeer zat er uiteraard goed in bij de fiere leider. Ook Diego Costa was goedgezind, nadat de plooien met zijn Londense werkgever werden gladgestreken na zijn Chinese flirt. Maar toch was Eden Hazard de absolute ster van de avond. De Rode Duivel verscheen er als een ware Michael Jackson-imitator met rode vest en wit hoedje.