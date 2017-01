Actievoerders hangen metersgroot protestspandoek boven het Witte Huis

Zeven activisten van Greenpeace klommen woensdag in een hoge bouwkraan die momenteel net achter het Witte Huis staat. Ze ontrolden daar een reuzegroot spandoek met als opschrift ‘Resist’.

Net meer of minder dan een oproep om weerstand te bieden tegen President Trump. De kraan is wel 90 meter hoog en het spandoek is vanuit een ruime omgeving te zien, maar uiteraard moest de banner de aandacht trekken van de vele persagentschappen en cameraploegen rond het Witte Huis.

“Activisten in het hele land blijven paraat en roepen op om weerstand te bieden tegen de aanvallen van Trump op sociale en economische gerechtigheid, en op het milieu.” zo klonk het in een verklaring van Greenpeace. Pearl Robinson, één van de activisten in de bouwkraan liet weten dat ze niet alleen angst heeft voor de politiek van Trump, maar ook voor burgers die in die politiek een goedkeuring zien voor haat en gewelddadig gedrag tegenover anderen.

“We kunnen niet dulden dat zoveel rechten en vooruitgang teruggedraaid zullen worden. Zoals voor vrouwenrechten of homorechten. En we moeten alert blijven voor politiegeweld tegen kleurlingen.” Het belooft hard tegen hard te gaan de komende jaren tussen Trump en milieuactivisten. Zo besliste Trump om enkele gecontesteerde pijpleidingen in waardevolle natuurgebieden dan toch te laten aanleggen. Eerder vandaag raakte ook bekend dat wetenschappers en natuurverenigingen zoals het Amerikaanse Milieuagentschap (EPA) het bevel hebben gekregen alle informatie op hun website over klimaatverandering te verwijderen.