Olivier Deschacht maakt onder luid applaus comeback bij Anderlecht

Olivier Deschacht is weer helemaal terug bij Anderlecht. De verdediger mocht op Westerl0 na 40 minuten de geblesseerde Bram Nuytinck komen vervangen en vierde zo zijn rentree na een erg woelige periode. De meegereisde fans verwelkomden de clubspeler op het veld alvast met een luid applaus.

Bram Nuytinck bleef tegen Westerlo liggen na een botsing met Strandberg. De Nederlander was duidelijk groggy en het bezoekende publiek begon meteen op Olivier Deschacht te roepen. Toen de veteraan ook mocht invallen werd hij verwelkomd met een luid applaus.

Het was van zijn invalbeurt in Oostende (1-1) op 6 november geleden dat Olivier Deschacht nog eens zijn opwachting mocht maken in het eerste elftal.

Onder coach René Weiler is Deschacht niet langer zeker van een basisplaats. Er was natuurlijk de hele gokaffairemaar de 35-jarige verdediger sukkelde ook met blessures en werd zelfs even uit de A-kern gezet omdat er volgens Weiler te veel info uit de kleedkamer lekte. Maar op de inzet van de veteraan kon de coach nooit iets aanmerken en in de laatste competitiematch voor de winterstop (tegen Charleroi) zat ­Deschacht opnieuw op de bank bij paars-wit. Anderlecht zag ook sterkhouder Kara Mbodj naar de Afrika Cup vertrekken en kan Deschacht nu dus wel degelijk als back-up gebruiken. Daarom werd ook een bod van Zulte Waregem afgewimpeld.