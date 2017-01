Is Google een betrouwbare dokter of een kwakzalver? Enkele experts geven hun diagnose

Eén arts consulteren we allemaal. Voor een vlekje op de huid, voor hoofdpijn die niet verdwijnt, voor een ietwat gênant probleem: Dokter Google staat paraat. Liefst negen op de tien Vlamingen zoeken informatie over gezondheid op het internet. Maar hoe betrouwbaar is Google eigenlijk? En wat als de huisarts iets anders zegt?