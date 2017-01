Gevangenisstraffen met uitstel voor agenten die strafexpeditie uitvoerden op studenten

Brussel - De correctionele rechtbank van Brussel heeft woensdagnamiddag drie politieagenten veroordeeld tot gevangenisstraffen van acht tot twaalf maanden met uitstel. Ze voerden een strafexpeditie uit op twee studenten in januari 2014 in Terkamerenbos in Elsene. Een vierde agent kreeg een werkstraf van 150 uur.

De rechtbank veroordeelde de hoofdbeklaagde tot twaalf maanden met uitstel wegens wederrechtelijke opsluiting, valse activiteitenrapportering, onmenselijke en vernederende behandeling, en illegitiem geweld. Twee andere beklaagden werden veroordeeld tot acht maanden gevangenis met uitstel voor wederrechtelijke opsluiting en valse activiteitenrapportering. Een vierde beklaagde kreeg voor dezelfde twee beschuldigingen een werkstraf van 150 uur. De rechtbank hield ermee rekening dat hij de feiten bekende en zijn spijt betuigde.

De vier politieagenten namen de twee studenten mee in de nacht van 30 op 31 januari 2014 in hun wagen. Een buitenwipper van een bar in Elsene, waar de twee jongemannen de Erasmus-uitwisseling vierden van een kameraad, had de politie opgeroepen. De agenten namen de twee mee naar Terkamerenbos in Elsene, waar ze in elkaar werden geslagen. Ook werd aan een van hen gevraagd zich uit te kleden en in de vijver te gaan zwemmen.