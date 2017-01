Dit kleintje werd zo vroeg geboren dat dokters vreesden voor haar leven, maar ze overtrof alle verwachtingen

De kleine Francesca Bradley-Curran werd geboren op 24 weken en 2 dagen, veel te vroeg dus. De dokters gaven haar dan ook niet veel kans en vertelden haar ouders dat hun dochtertje waarschijnlijk zou sterven. Het meisje kreeg te kampen met hersenvliesontsteking en een klaplong, maar maakt het negen maanden later toch goed.

Haar voetjes waren niet groter dan munt van tien cent en haar geboorte viel maar twee dagen na de limiet voor abortus toen ze in april ter wereld kwam. Twee dagen eerder en de dokters hadden haar waarschijnlijk enkel nog de laatste zorgen kunnen toedienen.

Haar moeder mocht haar maar drie uur zien na de geboorte, omdat het meisje in intensieve zorgen geplaatst was. “Ik vond dat ze er nog altijd als een foetus uitzag. Haar huid was doorzichtig en ze had geen wimpers of wenkbrauwen. Haar oogjes waren nog niet open. Ze was gewoon klein, en zo kwetsbaar.”

De dokters dachten niet dat ze zou overleven. Foto: ISOPIX

“De dokters vertelden ons dat ze haar toestand van uur tot uur bekeken, en ze dachten niet dat ze zou overleven. Haar bloed zat vol infecties”, vertelt mama Victoria Bradley, uit Liverpool. Het duurde maar liefst elf minuten voor de kleine Francesca voor het eerst zelfstandig ademde en een team van 15 dokters en verplegers deed er alles aan om het kleintje in leven te houden.

15 bloedtransfusies, een laseroperatie aan haar oogjes, twee klaplongen, een bloedvergiftiging, nierproblemen en een hersenvliesontsteking later, maakt het meisje het echter goed. Na 17 weken in het ziekenhuis mocht ze, kerngezond, met haar ouders mee naar huis.

Haar dokters noemen Francesca een mirakel, gezien alles wat ze doormaakte. En haar moeder kon haar geluk natuurlijk niet op toen ze haar dochtertje eindelijk mee naar huis mocht nemen. “Het is fantastisch om haar eindelijk thuis te hebben. Ik dacht niet dat ze hier nog zou zijn. Het is eng om te denken dat als ze maar twee dagen eerder geboren was, de dokters niet eens iets hadden gedaan om haar in leven te houden.”

Baby’s geboren voor 24 weken krijgen in het ziekenhuis namelijk wel pijnmedicatie en dergelijke indien nodig, maar worden niet levensvatbaar genoeg beschouwd om levensreddende operaties te ondergaan. Als Francesca niet nog twee dagen gewacht had, zou ze dus een zekere dood tegemoet gegaan zijn.