De meest sexy brandweervrouw ter wereld doet haar inspirerende verhaal

Een brand blussen associëren we niet zo makkelijk met vrouwen, wel met brandweermannen. Maar laten we daar voor eens en altijd mee stoppen. Gunn Narten (30) toont via haar druk gevolgde Instagram-account dat ook de dames onder ons hun mannetje kunnen staan bij de vuurvechters.

De Noorse heeft ruim 50.000 volgers, die allemaal geïnteresseerd zijn in haar werk als brandweervrouw én fitnessinstructrice. Al zullen haar knappe looks hier ook wel een aandeel in hebben. Bij de brandweer gaan werken, was altijd al een droom voor Narten. "Ik wilde sinds mijn 19e brandweervrouw worden", stelt ze. "Ik vind het geweldig om actief te zijn en bij een groep te horen. Toen ik ondervond dat je dat kan combineren met een fysieke job, was de keuze snel gemaakt. Ik hou van mijn werk."

"Toen ik mijn moeder vertelde dat ik bij de brandweer wilde gaan, vroeg ze me: 'Ik heb nog nooit van een brandweervrouw gehoord. Waarom?' Ik antwoordde: 'Waarom niet?' De meeste mensen vinden het cool en inspirerend. Al raakt de meerderheid wel verward wanneer ik vertel wat mijn beroep is. Vanuit mijn standpunt doe ik iets heel normaal. Mijn vrienden vertellen me vaak dat ik mannenhumor heb en dat ik net iets handiger ben dan de meeste vrouwen. Maar naast het werk ben ik een echt meisje hoor. Ik maak me graag mooi."

Vier jaar geleden besloot Narten in bijberoep te starten als 'personal coach'. "Ik wilde doodgraag controle hebben over mijn lichaam en zien hoe training er een effect op heeft", aldus de Noorse. "Ik moet voor mijn beroep ook fit en sterk zijn. Want, ik wil niet achterblijven bij de mannen! Ik heb bovendien een goede relatie met al mijn collega's. We zijn een echte familie en ze behandelen mij als elke andere brandweerman."

"Ik draai shiften van 24 of 48 uur", onthult Narten. "Maar daardoor heb ik ook veel vrije tijd. Daarin wil ik actief blijven en mensen inspireren. Daarom zette ik ook mijn eigen Instagram-account op, om te tonen wat ik doe. Ik heb niet bepaald de meest gewone keuzes gemaakt in mijn leven en net daardoor wil ik mensen tonen dat je vooral moet doen wat je graag wil doen. Als je hard werkt en in jezelf gelooft, zal je slagen in het leven!"

