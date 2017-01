Goed nieuws voor AA Gent: Mali uitgeschakeld op Afrika Cup

Egypte en Ghana hebben zich geplaatst voor de kwartfinale op de Afrika Cup. In een rechtstreeks duel won Egypte met 1-0 na een prachtige goal van AS Roma-speler Mohamed Salah. Door deze zege is Egypte groepswinnaar in groep D en is Mali uitgeschakeld. Mali speelde 1-1 gelijk tegen Oeganda en eindigt op de derde plek in de groep. Dat is goed nieuws voor AA Gent, dat zo zijn spits Kalifa Coulibaly recupereert.

Het was van moeten voor Mali op de laatste speeldag in de groepsfase. Mali moest zelf winnen tegen Oeganda, dat al uitgeschakeld was, én hopen dat Ghana Egypte opzij zette. De Malinese hoop kreeg echter al snel een knauw, want terwijl het zelf niet kon scoren in de eerste helft, jaste Egyptenaar Mohamed Salah al na 11 minuten een vrije trap prachtig tegen de touwen.

Bij Mali begon Kalifa Coulibaly opnieuw op de bank, maar de Gentse aanvaller mocht na tien minuten in de tweede helft invallen. Toch was het Oeganda dat de score opende, via Farouk Miya (ex-Standard) in de 70e minuut. Drie minuten later maakte Bissouma al gelijk, maar de winning goal scoren lukte niet meer voor Mali. Egypte hield de 1-0 voorsprong vast, en mag samen met Ghana naar de volgende ronde. Bij Mali maakte Antwerp-speler N’Diaye de tijd vol.

De uitschakeling van Mali is echter wel goed nieuws voor AA Gent. Dat heeft de doelpunten van Coulibaly namelijk broodnodig in de strijd om een Play-off 1-ticket. Gent speelde woensdag 0-0 gelijk tegen Lokeren en staat zesde. Racing Genk ligt op loer, de Limburgers hebben maar twee punten minder en hebben nog een inhaalmatch achter de hand.

Programma kwartfinales:

. 28 januari

17u: Burkina Faso-Tunesië (in Libreville)

20u: Senegal-Kameroen (in Franceville)

. 29 januari:

17u: DR Congo-Ghana (in Oyem)

20u: Egypte- Marokko (in Port-Gentil)

De halve finales worden op 1 en 2 februari afgewerkt.