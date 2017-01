Bailey speelt het hard: opnieuw niet op training bij KRC Genk

Geen Leon Bailey op training bij KRC Genk. Hij werd woensdagochtend nochtans op de club verwacht met de andere spelers, die niet in de selectie zaten tegen Kortrijk. De Jamaicaan heeft duidelijk zijn zinnen gezet op een transfer tijdens deze wintermercato. De club wenste woensdag niet te communiceren over het heikele dossier.

Genk kreeg wel enkele biedingen binnen – onder meer Leverkusen, Mönchengladbach, AS Roma en Hull City worden in buitenlandse media genoemd – maar zij kwamen niet in de buurt van de vraagprijs.