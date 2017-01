Invaller Origi kan Liverpool niet redden: geen bekerfinale voor de Reds

Liverpool is er niet in geslaagd de finale te halen in de Engelse League Cup, de tweede bekercompetitie over het Kanaal. De Reds gingen in eigen huis 0-1 onderuit tegen Southampton na een doelpunt in de toegevoegde tijd. Southampton had ook al de heenmatch met 1-0 gewonnen en staat dus verdiend in de finale. Simon Mignolet en Divock Origi zaten op de bank bij Liverpool, Origi viel in in de tweede helft maar kwam niet tot scoren.