In Play of the Day lijsten wij het beste van elke speeldag in de Belgische Jupiler Pro League voor u op. TIjdens de midweekspeeldag vielen er enkele knappe goals te noteren, maar ook een knappe beweging van Club-verdediger Bjorn Engels én een dubbele assist van Charleroi-rechtsback Stergos Marinos. Knap gespeeld, zeggen wij dan.