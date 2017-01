Kato (16) verkoopt 1.000 armbandjes uit dank voor Kinderkankerfonds

Kato Marynissen (16) was tien toen ze op weekend in de Ardennen plots heel verkouden werd. Klierkoorts, die lymfklierkanker bleek te zijn.

“Plots zat ik een half jaar thuis, met chemo, operaties, prikken”, vertelt ze. “In het begin van het tweede middelbaar ging het stilaan beter, en in de zomer wist ik dat de dokter het ging zeggen: dat ik genezen ben. Nu voor echt.” Dus wou ze graag iets terugdoen, voor de verpleegsters in het ziekenhuis en iedereen errond. “Daarom ben ik armbandjes beginnen te maken.”

Foto: carlo coppejans

Armbandjes zijn hip in het middelbaar, vooral gevlochten touwtjes. Kraaltjes waren de gaten in de markt. “Als mensen het ook echt mooi vinden, kopen ze misschien sneller iets voor het goede doel.”

Intussen haalde ze al 2.500 euro op voor het Kinderkankerfonds – of ruim 1.000 bandjes, voor vier euro per zakje van twee bandjes. Voor de ­geïnteresseerden: aankopen of verzoekjes naar kato.marynissen@outlook.com, en de kleurencombinatie zwart, wit en goud is jeugdig hip.