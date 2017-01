YouTube-ster Jamilla wil uit het niets een Lotto Arena vullen

Jamilla Baidou, het 23-jarige meisje uit Stabroek dat drie jaar geleden deelnam aan The Voice van Vlaanderen, wil op 15 april een show voor vijfduizend fans geven in de Antwerpse Lotto Arena. Dat is ambitieus, want Jamilla is eigenlijk alleen bekend op Facebook en YouTube, waar ze grappige filmpjes post, covers zingt en mensen op stang jaagt met haar ongezouten meningen.

Toch denkt Jamilla dat ze vijfduizend zitjes kan vullen met haar Foktop Show, want haar Facebookpagina kreeg 157.000 duimen omhoog. Kreeg, want die 157.000 likes was ze in één klap kwijt toen Facebook haar pagina opdoekte. Facebook deed dat zonder één woord uitleg, zegt Jamilla, al geeft ze toe dat ze een conflict had met een andere Facebookpagina en af en toe opmerkingen had gekregen over mogelijke schendingen van auteursrechten bij de liedjes die ze coverde. Jamilla reisde naar de VS om verhaal te halen bij Mark Zuckerberg, de baas van Facebook, maar dat leverde enkel een grappig vervolgverhaal voor het internet op.

Hoe dan ook, Jamilla nodigt haar volgers uit voor een show in de Lotto Arena, met vooral zang en een beetje stand-upcomedy, met ook verrassingsgasten. Maar wat als ze die Arena niet gevuld krijgt? “Een plan B heb ik niet, maar van dat scenario lig ik niet wakker. Wie mij kent, weet dat ik op mijn bek durf te gaan. En ik zeg altijd mijn gedacht, wat mensen ook frustreert. Ik krijg constant kritiek, al was het maar omdat ik zeg dat het pagína is en niet página. Ik ga ervan uit dat ik die zaal gewoon vol krijg.”

De Jamilla Baidou Foktop Show staat op 15 april in de Lotto Arena.